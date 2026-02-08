لبيع البرغل والحبية والجريش.. ضبط معمل يقلد العلامات التجارية في نينوى

وذكر بيان للمديرية، انه "قامت مفارز الجريمة المنظمة في ، بالاشتراك مع مفارز شعبة الرقابة الصحية في الجانب الايسر، بحملة مشتركة للمتابعة والتفتيش على المحال والمعامل المخالفة لشروط ، ومتابعة المواد منتهية الصلاحية و غش صناعي وأسفرت عن ضبط معمل غير مجاز و يقلد علامات تجارية معمل لبيع البرغل و والحبيبة والجريش في منطقة صناعة من الجانب الأيسر من مدينة ".واضف البيان، انه "تم ضبط كميات كبيرة من مادة العدس و البرغل و الجريش، وقد تم اتخاذ القانونية اللازمة بحق صاحب المعمل، مع حجز المواد المضبوطة من قبل المفارز المختصة".