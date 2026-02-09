أراد إبادة عائلته فكان هو الضحية.. انفجار صاروخ "قاذفة" بوجه مسلح شرقي بغداد

وذكر المصدر للسومرية نيوز، إن "شخصاً أقدم، نتيجة خلافات عائلية، على محاولة استهداف منزل ذويه مستخدماً سلاحاً ثقيلاً من نوع (RPG7) ومعه صاروخان محملان"، مبيناً أنه "أثناء محاولته تجهيز السلاح للإطلاق، انفجر أحد الصواريخ به بشكل مفاجئ".وأضاف المصدر أن "الانفجار أسفر عن إصابة الشخص بجروح بليغة وخطيرة في مختلف أنحاء جسده"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت التحفظ الأمني المشدد لغرض التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".تعد هذه الحادثة من الحالات النادرة التي يُستخدم فيها سلاح ثقيل "مضاد للدروع" في نزاع عائلي، مما أثار ذعراً في المنطقة السكنية قبل أن تنتهي بمحاولة فاشلة أصابت المنفذ نفسه.