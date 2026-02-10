احباط محاولة تهريب 44 الف حبه مخدرة عبر بالونات هوائية في الأنبار

وذكرت الاستخبارات في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز والامن أحبطت محاولة تهريب شحنة مخدرات خطيرة اعتمدت أسلوبًا غامضًا وغير مألوف عبر بالونات هوائية مزودة باجهزة جي بي اس في بالأنبار".وتابعت، ان "البالونات الهوائية تحتوي على ما يقارب 44 الف حبة نوع (كبتاجون) مخدرة بهدف تجاوز نقاط التفتيش وإرباك الرصد الأمني".