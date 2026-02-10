جهاز المخابرات يطيح بشبكة مخدرات دولية داخل الأراضي السورية

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعقّب مستمر في أكثر من دولة إقليمية وبعملية استباقية نوعية، تمكّن جهاز المخابرات بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة في من إلقاء القبض على شبكة مخدرات دولية مكوّنة من (5) عناصر كانت تخطط لإدخال كميات كبيرة من مادة الكبتاغون المخدرة إلى عبر الأراضي السورية على شكل دفعات".وأضاف ان "العملية اسفرت عن ضبط أكثر من (200) الف حبة مخدرة".