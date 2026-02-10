محتوى "مخالف للذوق".. الحبس ثلاثة أشهر بحق عارضة الأزياء سجى الطيار

وقال المصدر، لـ ، انه "بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الهابط في ، صدر حكم بالحبس لمدة (ثلاثة أشهر) بحق عارضة الملابس المدعوة سجى ".واضاف المصدر، ان ذلك جاء "على خلفية قيامها بنشر محتوى مخالف للذوق العام".