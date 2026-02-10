اعتقال شخص قتل طفلته في ديالى

وذكر بيان للقيادة، انه "بعد ورود اتصال عبر رقم الاستجابة السريعة (911) يُفيد بوقوع جريمة قتل راح ضحيتها طفلة تبلغ من العمر (6) سنوات في ناحية جبارة، وبتوجيه وأمر مباشر من قائد شرطة اللواء الركن ، تحركت على الفور مفارز قسم شرطة قرة تبة وبالاشتراك مع إجرام قرة تبة ومكتب استخبارات الناحية إلى محل الحادث".واضاف البيان، انه "بجهود سريعة وبأقل من ساعة ، تم إلقاء القبض على المتهم (والد الطفلة) على خلفية خلافات عائلية".وخلال التحقيقات الأولية، أنكر المتهم ، إلا أنه وبعد التعمق بالتحقيق ومواجهته بالأدلة المتوفرة، اعترف صراحةً بارتكاب الجريمة، كما تبيّن قيامه بتوثيق الجريمة على هاتفه الشخصي وايضا تم تدقيق سجل المتهم تبين انه مرتكب لااحدى جرائم القتل بوقت سابق ومحكوم وتم الافراج عنه عام 2002 اثناء تصفير السجون، وفق البيان.واشارت القيادة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".