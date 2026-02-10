وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان "شاباً تولد ٢٠٠٥ انتحر باسلوب الشنق داخل داره ضمن منطقة الحرية"، مشيرا الى "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".وفي حادث اخر، اشار المصدر الى "وفاة امراة تولد ٢٠٠٥ نتيجة تعرضها لحالة تسمم ضمن ناحية السيافية".وبين ان "ذويها ادعوا انها كانت تضع (سم) الفئران كونها تعيش في منطقة ريفية وبعدها تناولت لتتوفى بالتسمم"، مبينا ان "خبير الادلة وجه بفتح تحقيق لشكوكه بالحادثة".