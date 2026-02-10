إحباط محاولة ترويج عملة مزيفة وضبط أكثر من 41 ألف دولار في البصرة

وذكر بيان للقيادة، انه "تمكّنت مفارز سيطرة الشهيد المقدم (الخنزيري)، إحدى سيطرات ، من إلقاء القبض على متهمين وضبط بحوزتهما مبلغاً مزيفاً قدره (41,900) دولار أمريكي من فئة 100 دولار".وجرى ضبط المتهمين، وفق البيان، "أثناء محاولتهما الخروج من محافظة باتجاه ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقهما، وإحالتهما إلى شعبة الجريمة لاستكمال التحقيق".