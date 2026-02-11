تصريحات فيدان حول العراق تثير "انزعاجا سياسيا" داخل تركيا

وفي تصريحات لـ"سي ان ان ترك"، تحدث فيدان وهو وكيفية سماحه "لجماعات مسلحة تحتل اراضيه مثل حزب "، وهي لهجة كانت هجومية وتسيء للسيادة العراقية بحسبما قرأها صحفيون.وقال فيدان انه "بعد الانتهاء من الجانب السوري فيما يتعلق بقوات قسد وحزب العمال، هناك أيضًا الجانب العراقي الذي يجب ان يتخذوا قرارًا أكثر حكمة"، مشيرا الى ان " انشأت ضد لكنها لا تملك أي أراضٍ في تركيا يحتلها أو يستطيع احتلالها، أما في العراق، فعلى العكس، يحتل مساحات شاسعة من الأراضي، لقد أصبحت المشكلة مشكلتكم أكثر منها مشكلتي، أي نوع من الدول ذات السيادة أنتم حتى تسمحوا بوجوده بهذه الطريقة؟".واعتبر ان "التخلص من حزب العمال في العراق بسيط وبعملية عسكرية لا تدوم سوى 3 ايام، مشيرا الى انه "اذا تقدم برًا وننفذ عمليات جوية، لا يستغرق الأمر سوى يومين أو ثلاثة أيام. إنها عملية عسكرية بسيطة للغاية، لكن في وضع تسمح فيه باحتلال أراضيها من قبل ، جماعة مسلحة، ولا تعتبر هذا تهديدًا للأمن القومي".ردا على ذلك، قال السفير السابق في ، أونال تشيفيكوز، أن "حزب العمال الكردستاني لن يتمكن من إيجاد ملجأ في العراق ولم تعد تملك القدرة على تشكيل تهديد لتركيا".من جانبها، قالت الرئيس المشارك لحزب الديمقراطية التركي، تولاي هاتيموغولاري، إننا "نجد تصريح مؤسفاً للغاية"، مضيفة: "يبدو الأمر كما لو أنهم ينظرون إلى خريطة، ويتحققون من كيفية خلق مشاكل جديدة، وكيفية وضع عقبات جديدة، لا نرى هذا البيان متوافقاً مع روح هذه العملية، نتوقع اتخاذ خطوات أكثر بناءً لتعزيز السلام على المستوى الإقليمي".