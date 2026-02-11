الصفحة الرئيسية
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
تصريحات فيدان حول العراق تثير "انزعاجا سياسيا" داخل تركيا
أمن
2026-02-11 | 03:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,064 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
تسببت تصريحات وزير الخارجية التركي
هاكان فيدان
حول
العراق
، بردود افعال "منزعجة" في الداخل التركي، معتبرين ان هذه التصريحات تتسبب بمتاعب.
وفي تصريحات لـ"سي ان ان ترك"، تحدث فيدان وهو
ينتقد
العراق
وكيفية سماحه "لجماعات مسلحة تحتل اراضيه مثل حزب
العمال الكردستاني
"، وهي لهجة كانت هجومية وتسيء للسيادة العراقية بحسبما قرأها صحفيون.
وقال فيدان انه "بعد الانتهاء من الجانب السوري فيما يتعلق بقوات قسد وحزب العمال، هناك أيضًا الجانب العراقي الذي يجب ان يتخذوا قرارًا أكثر حكمة"، مشيرا الى ان "
حزب العمال
انشأت ضد
تركيا
لكنها لا تملك أي أراضٍ في تركيا يحتلها أو يستطيع احتلالها، أما في العراق، فعلى العكس، يحتل مساحات شاسعة من الأراضي، لقد أصبحت المشكلة مشكلتكم أكثر منها مشكلتي، أي نوع من الدول ذات السيادة أنتم حتى تسمحوا بوجوده بهذه الطريقة؟".
واعتبر ان "التخلص من حزب العمال في العراق بسيط وبعملية عسكرية لا تدوم سوى 3 ايام، مشيرا الى انه "اذا تقدم
الحشد الشعبي
برًا وننفذ عمليات جوية، لا يستغرق الأمر سوى يومين أو ثلاثة أيام. إنها عملية عسكرية بسيطة للغاية، لكن
الحكومة العراقية
في وضع تسمح فيه باحتلال أراضيها من قبل
دولة أخرى
، جماعة مسلحة، ولا تعتبر هذا تهديدًا للأمن القومي".
ردا على ذلك، قال السفير السابق في
بغداد
، أونال تشيفيكوز، أن "حزب العمال الكردستاني لن يتمكن من إيجاد ملجأ في العراق ولم تعد تملك القدرة على تشكيل تهديد لتركيا".
من جانبها، قالت الرئيس المشارك لحزب الديمقراطية التركي، تولاي هاتيموغولاري، إننا "نجد تصريح
هاكان فيدان
مؤسفاً للغاية"، مضيفة: "يبدو الأمر كما لو أنهم ينظرون إلى خريطة، ويتحققون من كيفية خلق مشاكل جديدة، وكيفية وضع عقبات جديدة، لا نرى هذا البيان متوافقاً مع روح هذه العملية، نتوقع اتخاذ خطوات أكثر بناءً لتعزيز السلام على المستوى الإقليمي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة علوة رشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-11
ناس وناس
منطقة علوة رشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-11
من الأخير
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
من الأخير
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-10
Live Talk
دور صانع المحتوى الطبي في نشر الوعي الصحي - Live Talk - الحلقة ٢٢٢ | 2026
10:30 | 2026-02-10
Live Talk
دور صانع المحتوى الطبي في نشر الوعي الصحي - Live Talk - الحلقة ٢٢٢ | 2026
10:30 | 2026-02-10
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
إسرائيل تواصل خرق وقف إطلاق النار وتعلن اغتيال قائد وحدة القنص في رفح
04:51 | 2026-02-11
بمعدات كاملة.. الإطاحة بـ"طبيب أسنان" مزيف وسط كربلاء
04:25 | 2026-02-11
بأسلوب "البالونات الذكية".. إحباط تهريب 44 ألف حبة مخدرة في وادي حوران
04:19 | 2026-02-11
حصيلة ثقيلة في الرصافة.. اعتقال اكثر من 250 شخصا
04:14 | 2026-02-11
الأنبار.. السجن المؤبد بحق مدانين ضبطت بحوزتهم 194 ألف قرص مخدر
03:52 | 2026-02-11
2000 تركي ضمن سجناء داعش المنقولين للعراق.. بغداد تنتظر انقرة لسحب 30% من "الـ7 الاف"
02:33 | 2026-02-11
