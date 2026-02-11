حصيلة ثقيلة في الرصافة.. اعتقال اكثر من 250 شخصا

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على توجيهات قائد شرطة ، نفّذت تشكيلات سلسلة من الواجبات والممارسات الأمنية ضمن قواطع المسؤولية في جانب الرصافة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والحد من الأنشطة المخالفة للقانون".واضافت ان "النتائج تمثلت بتنفيذ (14) أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة، و إلقاء القبض على (78) مخمورا، و (41) متسولا، و (133) مخالفين لشروط الاقامة، وضبط (98) دراجة نارية مخالفة، فضلا عن القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة (405) ويقوم بتسليب وترويع المواطنين من قبل مفارز قيم شرطة الامين، والقبض على متهم بجريمة السرقة بالجرم المشهود من قبل اجرام الامين، والقبض على شخص اقيامه بفتح كراج لوقوف السيارات مخالف للتعليمات القانونية من قبل ، والقبض على شخص لقيامه بأطلاق النار في الهواء اثر نشوب مشاجرة من قبل قسم شرطة الامين، فضلا عن اعتقال متهمين يستقلون دراجة نارية وضبط بحوزتهم سلاح نوع بندقية كلاشينكوف من قبل قسم شرطة الثالث، والقبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة (٤ ارهاب) من قبل قسم مكافحة اجرام الاعظمية، و ضبط اسلحة غير مرخصة عدد4".واشارت الى انه "تم تسليم جميع المتهمين والمضبوطات إلى مراكز الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".