بأسلوب "البالونات الذكية".. إحباط تهريب 44 ألف حبة مخدرة في وادي حوران

وذكر بيان للمديرية، أن "مفارز والأمن في فرقة المشاة الخامسة، وبالاعتماد على متابعة دقيقة وكاميرات حرارية، تمكنت من رصد وإسقاط بالونات هوائية مزودة بأجهزة تتبع موقعي (GPS) في منطقة ".وأضاف البيان أن الشحنة المخطط تهريبها كانت تحتوي على 44 ألف حبة مخدرة من نوع " "، مع أجهزة (GPS) مثبتة على البالونات لضمان وصولها إلى نقاط محددة بعيداً عن أعين الرقابة، مبيناً أن هذا الأسلوب اعتمد بهدف إرباك الرصد الأمني وتجاوز نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة.وأكدت المديرية أن العملية جاءت بعد تعقب استخباري معقد مكن المفارز من السيطرة الكاملة على الشحنة قبل وصولها إلى الجهات المستلمة، مشددة على أن "إسقاط هذا الأسلوب الإجرامي الجديد يمثل قوية لشبكات التهريب التي تحاول ابتكار طرق تقنية لتمرير سمومها".