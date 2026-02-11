إسرائيل تواصل خرق وقف إطلاق النار وتعلن اغتيال قائد وحدة القنص في رفح



أعلن الجيش الاسرائيلي اغتيال مسؤول وحدة القنص في عملية نفّذت شرقي رفح.





وذكر أنّ العنصر المستهدف أشرف على عملية أدّت إلى مقتل خمسة مقاتلين وإصابة آخرين بجروح خطيرة بتاريخ 7 تموز 2025.



وشار الى انه شارك في عملية بتاريخ 19 نيسان 2025 أسفرت عن مقتل ضابط صف وإصابة قصّاص أثر وضابطة مقاتلة ومسعفة قتالية بجروح خطيرة، إضافة إلى عملية أخرى بتاريخ 24 نيسان 2025 أدّت إلى مقتل ضابط صف وإصابة مقاتلين آخرين بجروح خطيرة.