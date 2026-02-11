الاطاحة بـ قاتل مواطن في ناحية المشرح بمحافظة ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الأجهزة المختصة باشرت بجمع المعلومات وتعقب الجاني وتحديد مكان تواجده وإلقاء القبض عليه أصولياً"، مشيرة الى انه "تم ضبط المبرز الجرمي، سلاح نوع (كلاشينكوف) المستخدم في تنفيذ الجريمة، ليتم توقيف المتهم وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات".وأضاف، ان "الاجهزة الأمنية مستمرة في أداء واجباتها بحزم عالٍ وسرعة استجابة، ولن تسمح بالإخلال بأمن المواطنين أو المساس بالأمن المجتمعي في عموم المحافظة".