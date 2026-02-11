وزير العدل للسومرية: استلمنا 165 سجيناً تركياً فقط والتحالف الدولي يتكفل بكافة المصاريف

وقال شواني في حديث للسومرية نيوز، إن "الأنباء التي تحدثت عن استلام 2500 سجين تركي هي معلومات غير دقيقة ومبالغ فيها بشكل كبير"، مؤكداً أن "العدد الفعلي ضمن هذه الوجبة لا يتجاوز 165 سجيناً فقط".وأوضح وزير العدل أن التعامل مع هذا الملف يتم وفق خطة استراتيجية مقرة من قبل مجلس ، تبدأ بتولي فريق عسكري وأمني متخصص عملية نقل السجناء وتأمين وصولهم إلى مراكز الإيداع، تليها مباشرة مرحلة التحقيق الدقيق التي ينفذها فريق أمني واستخباري لبحث كل صغيرة وكبيرة بهدف إعداد ملفات قانونية متكاملة، ومن ثم عرضهم على هيئة قضائية متخصصة تتولى التحقيق معهم ومحاكمتهم فور اكتمال الإجراءات الابتدائية.وفيما يخص الجانب المالي، طمأن شواني بأن "جميع المصاريف المتعلقة بنقل السجناء، وإيداعهم، وتوفير مستلزماتهم اليومية، وحتى تأهيل البنى التحتية للسجون، يتحملها بالكامل"، مؤكداً أنها لا تكبد موازنة أي تبعات مالية.ودعا شواني وسائل الإعلام الوطنية، ومنها " "، إلى "التعامل بدقة وحساسية عالية مع هذا الملف، واستقاء المعلومات حصراً من الجهات المختصة" لتجنب إرباك الرأي العام.