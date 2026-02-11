اساء استخدام وسائل الاتصال.. القبض على علي مام بكر في أربيل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "بأمر من في مديرية أسایش ، تم إلقاء القبض على التيك (علي مام بكر) بتهمة إساءة استخدام وسائل الاتصال والتأثير على القيم المجتمعية".وأضافت ان "المتهم قام بنشر مقاطع فيديو تتعلق باحتجاجات المواطنين".