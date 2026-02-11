Alsumaria Tv
عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على متهم في بغداد

أمن

2026-02-11 | 12:11
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على متهم في بغداد
219 شوهد

السومرية نيوز – امني
أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الكرخ، اليوم الأربعاء، عن القبض على متهم في بغداد عرض حياة المواطنين للخطر.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قسم شرطة التاجي في قيادة شرطة بغداد الكرخ تمكن من إلقاء القبض على أحد المتهمين بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإطلاق العيارات النارية بشكل استعراضي، في سلوك يُعرّض حياة المواطنين للخطر ويهدد السلم المجتمعي".
وأضافت انع "فور تداول المقطع، وجّه قائد شرطة بغداد الكرخ بتشكيل فريق عمل من قبل مركز شرطة التاجي، حيث تم جمع المعلومات والتحري عن هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وبعد جهود مكثفة أُلقي القبض عليه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها".
وأكدت القيادة أن "التعامل مع مثل هذه التصرفات سيكون بحزم وفق القانون"، داعيةً المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالات مماثلة عبر القنوات الرسمية، حفاظًا على الأمن والاستقرار".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

