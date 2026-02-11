عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على متهم في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "قسم شرطة في قيادة شرطة تمكن من إلقاء القبض على أحد المتهمين بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإطلاق العيارات النارية بشكل استعراضي، في سلوك يُعرّض حياة المواطنين للخطر ويهدد السلم المجتمعي".وأضافت انع "فور تداول المقطع، وجّه قائد شرطة بغداد الكرخ بتشكيل فريق عمل من قبل مركز شرطة التاجي، حيث تم جمع المعلومات والتحري عن هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وبعد جهود مكثفة أُلقي القبض عليه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها".وأكدت القيادة أن "التعامل مع مثل هذه التصرفات سيكون بحزم وفق القانون"، داعيةً المواطنين إلى "التعاون مع والإبلاغ عن أي حالات مماثلة عبر القنوات الرسمية، حفاظًا على الأمن والاستقرار".