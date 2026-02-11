العراق.. اجتماع امني يشدد على ضرورة الاهتمام بالمقاتلين المرابطين على الشريط الحدودي

وذكر بيان لرئاسة اركان الجيش، انه حضر الاجتماع نائب ، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد ، ومعاون عمليات وعدد من قادة العمليات للجيش والحشد الشعبي، وقائد حرس الحدود، ومدير الاستخبارات العسكرية، ومدير دائرة عمليات ، وعدد من قادة الفرق، ومديري الهيئات والدوائر المعنية.واستمع ، خلال الاجتماع إلى "إيجازات تفصيلية قدّمها الحضور بشأن الواقع الأمني وانفتاح القطعات وتعزيزها وانتشارها، وآليات التنسيق بين ، فضلاً عن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ الواجبات".وفي ختام الاجتماع، شدّد رئيس أركان الجيش على "ضرورة الاهتمام بالمقاتلين المرابطين على الشريط الحدودي وتوفير الدعم اللوجستي لهم، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية،ومتابعة آلية عمل الكاميرات الحرارية، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل القادة والآمرين والمقاتلين في تنفيذ الواجبات المنوطة بهم، مؤكداً أن أمن الحدود العراقية يمثل أولوية أساسية لدى القوات المسلحة للحفاظ على ارض الوطن".