حملة مشتركة في ميسان تسفر عن ضبط 31 مخالفاً أجنبياً خلال ثلاثة أيام

وذكر المصدر، لـ ، ان " والإقامة في ميسان/قسم الإقامة، نفذت عملية نوعية ضمن حملة تفتيشية مشتركة، أسفرت عن إلقاء القبض على 31 مخالفاً أجنبياً خلال ثلاثة أيام".وأوضح المصدر أن الحملة جرت بالتنسيق مع والأجهزة الأمنية الأخرى، وشملت مناطق متفرقة من المحافظة، بهدف متابعة أوضاع الأجانب وضبط المخالفين لشروط الإقامة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق الضوابط المعمول بها.