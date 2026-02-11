سرايا السلام تعتقل "ابو محمد" احد عناصر "ولاية الفلوجة" في داعش

وذكر بيان للسرايا، انها "القت القبض على المتهم (حسام شاكر محمود) المكنى (ابو محمد) والمطلوب وفق المادة (٤ إرهـ١ب) كونه ينتمي الى عصابات الارهابي (ولاية - معسـ.ـكر ابو حمزة المهاجر)".واشار البيان الى "تسليمه أصولياً الى قسم استخبارات ومكافحة إرهـاب ، لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".