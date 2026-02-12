تفكيك شبكة مهمة وضبط (5) كغم من المواد المخدرة في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "بعملية نوعية وبجهود استخبارية استثنائية ، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، تمكنت مفارز لشؤون والمؤثرات العقلية من تنفيذ عملية نوعية مهمة اسفرت عن تفكيك شبكة مهمة لتجارة المخدرات وضبط (5) كغم من المواد المخدرة".واكدت انها "مستمرة بجهودها لمكافحة هذه الافة الخطرة".