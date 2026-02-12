قوة أمنية تطيح بتاجر مخدرات بعد اشتباك مسلح جنوبي بغداد

وعن تفاصيل العملية، أفاد مصدر أمني بأن مفرزة متخصصة داهمت منزل المتهم بعد استكمال الموافقات القضائية، إلا أن الأخير بادر بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية في محاولة يائسة للفرار، مما دفع المفرزة للرد عليه وفق قواعد الاشتباك.وأسفر تبادل إطلاق النار عن إصابة التاجر بجروح، مما مكن القوة من السيطرة عليه والقبض عليه بالجرم المشهود، مع ضبط الأسلحة والمواد المخدرة التي كانت بحوزته داخل المنزل.وأكد المصدر أنه تم نقل المتهم المصاب إلى المستشفى تحت حراسة مشددة لتلقي العلاج، مع البدء باتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية اللازمة بحقه، تمهيداً لعرضه على القضاء لينال جزاءه العادل.