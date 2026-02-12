"لا خروقات في السجون".. الإعلان عن أعداد الدواعش المنقولين من سوريا إلى العراق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مذكرات عشيقة سابقة
من
11:00 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555929-639064948665616031.jpg
"لا خروقات في السجون".. الإعلان عن أعداد الدواعش المنقولين من سوريا إلى العراق
أمن
2026-02-12 | 07:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
103 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة،
صباح النعمان
، اليوم الخميس، أن عملية نقل
الدواعش
جاءت وفق حسابات دقيقة، وفيما بين أن إيداع هؤلاء في السجون تم من دون تسجيل أي مشاكل، أشار الى نقل 4500 حتى الآن.
وقال
النعمان
، إن "
الحكومة العراقية
حرصت على توضيح حيثيات القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الحكومة بنقل عناصر من تنظيم داعش الإرهابي من
سوريا
إلى
العراق
، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة وعدم الاستقرار"، بحسب
الوكالة الرسمية
.
وأضاف أن "القرار جاء انطلاقاً من الحرص على منع تسرب هؤلاء الإرهابيين من السجون السورية ولضمان عدم تحولهم إلى قنبلة موقوتة تهدد الأمن، لذلك كان قرار الحكومة جريئاً ومبنياً على حسابات دقيقة وإجراءات محسوبة لنقلهم وإيداعهم في السجون العراقية من دون وقوع أي مشاكل".
وتابع: "لقد أوضحنا في خطابنا الأمني ظروف هذا القرار لقطع الطريق أمام المغرضين الذين حاولوا تقديم تفسيرات أخرى تهدف لتخويف
الشارع العراقي
وإعادة خطاب عام 2014"، مشيراً إلى أن "
المجتمع العراقي
بات يعي هذه الخطورة، وهو ما ساهم في نجاح عملية إيصال المعلومة الدقيقة وإيضاح أبعاد القرار".
وبين النعمان أن "عدد
الدواعش
المنقولين والمودعين في السجون العراقية وصل إلى أكثر من 4500 إرهابي"، لافتاً إلى أن "عملية نقلهم تمت بالتنسيق بين السلطات العراقية والتحالف الدولي".
وأكد أن "جميع السجون التي أودعوا فيها محكمة الإغلاق، سواء كانت للأحكام الثقيلة أو الخفيفة، وتخضع بالكامل لسلطة وزارة العدل وإجراءات أمنية قوية جداً"، مشدداً على "عدم تسجيل أي خرق أو حالة عدم انضباط في تلك السجون".
وأوضح النعمان أن "الحكومة، وعبر رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
، وجهت دعوات متكررة للحكومات الأجنبية لسحب رعاياها من الإرهابيين وإعادتهم إلى بلدانهم"، مؤكداً "أنها مسؤولية دولية نادت بها
الأمم المتحدة
أيضاً، ولكن الاستجابة الدولية لا تزال ضعيفة".
وأعرب النعمان عن "أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تحركاً من بعض الدول لسحب رعاياها لإنهاء هذا الملف الذي لا يزال يشكل خطراً على الوضع في العراق وسوريا، خاصة مع استمرار وجود عوائل الإرهابيين في سوريا"، مجدداً الدعوة لـ"كافة الدول لتحمل مسؤولياتها القانونية والأمنية في هذا الصدد".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الكشف عن عدّد سجناء داعش المنقولين من سوريا الى العراق
14:37 | 2026-02-06
ما هو مصير معتقلي داعش المنقولين من سوريا الى العراق؟
06:38 | 2026-01-24
قادة الاجهزة الاستخبارية للدول العربية يجتمعون في بغداد .. دعوة تخص سجناء "داعش" المنقولين الى العراق
07:55 | 2026-02-07
2000 تركي ضمن سجناء داعش المنقولين للعراق.. بغداد تنتظر انقرة لسحب 30% من "الـ7 الاف"
02:33 | 2026-02-11
"لا خروقات في السجون"
الإعلان عن أعداد الدواعش المنقولين من سوريا إلى العراق
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
مجلس الوزراء ووزير
الحكومة العراقية
المجتمع العراقي
الوكالة الرسمية
المجتمع العراق
الشارع العراقي
التحالف الدولي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد الارتفاع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
35.59%
03:01 | 2026-02-11
بعد الارتفاع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:01 | 2026-02-11
تآكل ممنهج.. مرصد عراقي يحذر من كارثة في البصرة
محليات
25.7%
10:26 | 2026-02-11
تآكل ممنهج.. مرصد عراقي يحذر من كارثة في البصرة
10:26 | 2026-02-11
طقس العراق بلا مفاجات لـ20 يوما قادمة.. حرارة غير مسبوقة في شباط وموجات مطرية متذبذبة
أخبار الطقس
20.87%
00:51 | 2026-02-11
طقس العراق بلا مفاجات لـ20 يوما قادمة.. حرارة غير مسبوقة في شباط وموجات مطرية متذبذبة
00:51 | 2026-02-11
المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعن ضد قرار "الرسوم الجمركية"-عاجل
سياسة
17.83%
02:36 | 2026-02-11
المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعن ضد قرار "الرسوم الجمركية"-عاجل
02:36 | 2026-02-11
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-11
Live Talk
مسؤولية وجرأة صناعة المحتوى الهادف - Live Talk - الحلقة ٢٢٣ | 2026
10:30 | 2026-02-11
Live Talk
مسؤولية وجرأة صناعة المحتوى الهادف - Live Talk - الحلقة ٢٢٣ | 2026
10:30 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
استديو Noon
ماذا علمتك الحياة؟ 10-2-2026 | 2026
07:00 | 2026-02-10
استديو Noon
ماذا علمتك الحياة؟ 10-2-2026 | 2026
07:00 | 2026-02-10
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
منتدى سومر
الأب العظيم 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
منتدى سومر
الأب العظيم 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-11
Live Talk
مسؤولية وجرأة صناعة المحتوى الهادف - Live Talk - الحلقة ٢٢٣ | 2026
10:30 | 2026-02-11
Live Talk
مسؤولية وجرأة صناعة المحتوى الهادف - Live Talk - الحلقة ٢٢٣ | 2026
10:30 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
استديو Noon
ماذا علمتك الحياة؟ 10-2-2026 | 2026
07:00 | 2026-02-10
استديو Noon
ماذا علمتك الحياة؟ 10-2-2026 | 2026
07:00 | 2026-02-10
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
منتدى سومر
الأب العظيم 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
منتدى سومر
الأب العظيم 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
اخترنا لك
قوة أمنية تطيح بتاجر مخدرات بعد اشتباك مسلح جنوبي بغداد
04:21 | 2026-02-12
تفكيك شبكة مهمة وضبط (5) كغم من المواد المخدرة في بغداد
00:43 | 2026-02-12
سرايا السلام تعتقل "ابو محمد" احد عناصر "ولاية الفلوجة" في داعش
15:33 | 2026-02-11
حملة مشتركة في ميسان تسفر عن ضبط 31 مخالفاً أجنبياً خلال ثلاثة أيام
15:21 | 2026-02-11
العراق.. اجتماع امني يشدد على ضرورة الاهتمام بالمقاتلين المرابطين على الشريط الحدودي
14:46 | 2026-02-11
عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على متهم في بغداد
12:11 | 2026-02-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.