"لا خروقات في السجون".. الإعلان عن أعداد الدواعش المنقولين من سوريا إلى العراق

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"لا خروقات في السجون".. الإعلان عن أعداد الدواعش المنقولين من سوريا إلى العراق

أمن

2026-02-12 | 07:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;لا خروقات في السجون&quot;.. الإعلان عن أعداد الدواعش المنقولين من سوريا إلى العراق
103 شوهد

السومرية نيوز – أمن

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الخميس، أن عملية نقل الدواعش جاءت وفق حسابات دقيقة، وفيما بين أن إيداع هؤلاء في السجون تم من دون تسجيل أي مشاكل، أشار الى نقل 4500 حتى الآن.

وقال النعمان، إن "الحكومة العراقية حرصت على توضيح حيثيات القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الحكومة بنقل عناصر من تنظيم داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة وعدم الاستقرار"، بحسب الوكالة الرسمية.

وأضاف أن "القرار جاء انطلاقاً من الحرص على منع تسرب هؤلاء الإرهابيين من السجون السورية ولضمان عدم تحولهم إلى قنبلة موقوتة تهدد الأمن، لذلك كان قرار الحكومة جريئاً ومبنياً على حسابات دقيقة وإجراءات محسوبة لنقلهم وإيداعهم في السجون العراقية من دون وقوع أي مشاكل".

وتابع: "لقد أوضحنا في خطابنا الأمني ظروف هذا القرار لقطع الطريق أمام المغرضين الذين حاولوا تقديم تفسيرات أخرى تهدف لتخويف الشارع العراقي وإعادة خطاب عام 2014"، مشيراً إلى أن "المجتمع العراقي بات يعي هذه الخطورة، وهو ما ساهم في نجاح عملية إيصال المعلومة الدقيقة وإيضاح أبعاد القرار".

وبين النعمان أن "عدد الدواعش المنقولين والمودعين في السجون العراقية وصل إلى أكثر من 4500 إرهابي"، لافتاً إلى أن "عملية نقلهم تمت بالتنسيق بين السلطات العراقية والتحالف الدولي".

وأكد أن "جميع السجون التي أودعوا فيها محكمة الإغلاق، سواء كانت للأحكام الثقيلة أو الخفيفة، وتخضع بالكامل لسلطة وزارة العدل وإجراءات أمنية قوية جداً"، مشدداً على "عدم تسجيل أي خرق أو حالة عدم انضباط في تلك السجون".
 
وأوضح النعمان أن "الحكومة، وعبر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وجهت دعوات متكررة للحكومات الأجنبية لسحب رعاياها من الإرهابيين وإعادتهم إلى بلدانهم"، مؤكداً "أنها مسؤولية دولية نادت بها الأمم المتحدة أيضاً، ولكن الاستجابة الدولية لا تزال ضعيفة".

وأعرب النعمان عن "أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تحركاً من بعض الدول لسحب رعاياها لإنهاء هذا الملف الذي لا يزال يشكل خطراً على الوضع في العراق وسوريا، خاصة مع استمرار وجود عوائل الإرهابيين في سوريا"، مجدداً الدعوة لـ"كافة الدول لتحمل مسؤولياتها القانونية والأمنية في هذا الصدد".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
Play
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
Play
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
Play
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-11
Play
العراق في دقيقة 11-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-11
Play
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-11
Live Talk
Play
Live Talk
مسؤولية وجرأة صناعة المحتوى الهادف - Live Talk - الحلقة ٢٢٣ | 2026
10:30 | 2026-02-11
Play
مسؤولية وجرأة صناعة المحتوى الهادف - Live Talk - الحلقة ٢٢٣ | 2026
10:30 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
Play
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
Play
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
استديو Noon
Play
استديو Noon
ماذا علمتك الحياة؟ 10-2-2026 | 2026
07:00 | 2026-02-10
Play
ماذا علمتك الحياة؟ 10-2-2026 | 2026
07:00 | 2026-02-10
عشرين
Play
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
Play
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
الأب العظيم 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
Play
الأب العظيم 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
Play
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
Play
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
Play
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-11
Play
العراق في دقيقة 11-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-11
Play
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-11
Live Talk
Play
Live Talk
مسؤولية وجرأة صناعة المحتوى الهادف - Live Talk - الحلقة ٢٢٣ | 2026
10:30 | 2026-02-11
Play
مسؤولية وجرأة صناعة المحتوى الهادف - Live Talk - الحلقة ٢٢٣ | 2026
10:30 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
Play
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
Play
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
استديو Noon
Play
استديو Noon
ماذا علمتك الحياة؟ 10-2-2026 | 2026
07:00 | 2026-02-10
Play
ماذا علمتك الحياة؟ 10-2-2026 | 2026
07:00 | 2026-02-10
عشرين
Play
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
Play
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
الأب العظيم 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
Play
الأب العظيم 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07

اخترنا لك
قوة أمنية تطيح بتاجر مخدرات بعد اشتباك مسلح جنوبي بغداد
04:21 | 2026-02-12
تفكيك شبكة مهمة وضبط (5) كغم من المواد المخدرة في بغداد
00:43 | 2026-02-12
سرايا السلام تعتقل "ابو محمد" احد عناصر "ولاية الفلوجة" في داعش
15:33 | 2026-02-11
حملة مشتركة في ميسان تسفر عن ضبط 31 مخالفاً أجنبياً خلال ثلاثة أيام
15:21 | 2026-02-11
العراق.. اجتماع امني يشدد على ضرورة الاهتمام بالمقاتلين المرابطين على الشريط الحدودي
14:46 | 2026-02-11
عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على متهم في بغداد
12:11 | 2026-02-11

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.