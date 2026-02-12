القبض على متهم بالترويج للبعث المحظور في الانبار

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "قوة من استخبارات (المهمات الخاصة) بالحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على متهم بالترويج لحزب البعث المحظور في محافظة ".واضافت ان "ذلك جاء خلال عملية امنية نفذتها القوة، حيث تمكنت من القاء القبض على مطلوب في قضاء بمحافظة وفق مذكرة قضائية بتهمة الترويج لحزب البعث المحظور".وذكرت انه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقل".