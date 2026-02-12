اعتقال 17 تاجراً ومروجاً للمخدرات في بغداد

وذكر بيان للمديرية، انه "حسب توجيهات السيد مدير الاستخبارات العسكرية بضرورة تبادل المعلومات والتنسيق مع باقي الأجهزة الامنية في ، وعلى اثر معلومات استخبارية دقيقة لقسم الاستخبارات والامن في القيادة ذاتها حيث تم نصب سيطرات مفاجئة للمفارز المشتركة في مختلف مناطق العاصمة ".واضاف البيان، انه "تمكنت عناصر الاستخبارات العسكرية في المفارز المشتركة من الإطاحة بـ(17) تاجرا ومروجا للمخدرات في مناطق متفرقة من بغدادوهم يشكلون شبكة توزيع تنشط في عدد من مناطق العاصمة"، مشيرا الى "تسليمهم مع المواد التي ضبط بحوزتهم إلى الجهات المعنية أصوليا ".