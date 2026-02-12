سباق مع الزمن في كربلاء.. إنقاذ طفل عالق داخل أنبوب مياه بعملية حبست الانفاس

وذكر بيان للمديرية أن "فرق الدفاع المدني استنفرت بكامل جاهزيتها فور تلقيها بلاغاً يفيد باحتجاز طفل داخل أنبوب مياه في إحدى مناطق المحافظة".وعلى الفور، اشار البيان، الى "توجه فرق الإنقاذ التخصصية إلى موقع الحادث، وشرعت بتقييم طبيعة الاحتجاز ووضع خطة فنية لضمان إخراج الطفل بأمان ودون تعريضه لأي إصابات".وأضاف أن "العملية تطلبت استخدام معدات قطع وتوسعة خاصة، مع تأمين الموقع بشكل كامل ومنع حدوث أي انهيار أو ضغط إضافي داخل الأنبوب، وسط متابعة دقيقة للحالة الصحية للطفل طوال مدة الإنقاذ".وأكد أن "الجهود تكللت بالنجاح بعد إخراج الطفل بسلام وتسليمه إلى الفرق الطبية للاطمئنان على وضعه الصحي، فيما لاقت سرعة الاستجابة ومهنية التنفيذ إشادة من الأهالي".