عشيق يطلق النار على نفسه أثناء القبض على عشيقته بحيازة المخدرات في بغداد

وذكر المصدر لـ ، ان "قوة امنية نفذت واجب القاء قبض بحق احدى المتهمات من مواليد 2001 بتهمة حيازة ضمن ".واضاف المصدر، انه "اثناء تنفيذ الواجب، حضر احد الاشخاص قرب دار المتهمة ليتضح انه (عشيقها) ويحمل سلاحاً نوع مسدس".وبين انه "تم ملاحقته من قبل القوة ليقوم باطلاق النار على نفسه في منطقة الرقبة والفك ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرةنقل الى المستشفى على اثرها".ولفت الى انه "تم القبض على المتهمة وضبط بحوزتهم مادة مجهولة الكمية وادوات تعاطي وسلاح مسدس كولمبي محور".