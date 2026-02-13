مطاردة هوليودية بين ضابط وطلاب يحملون "الماريغوانا" تنتهي بحادث غرب بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "كمينا محكما نفذته قوة من مخدرات وبإسناد فوج طوارئ الكرخ تم من خلاله محاصرة أحد المطلوبين ضمن "، مشيرا الى ان "المتهم حاول الهروب لتبدأ مطاردة سريعة قادها النقيب (ح.ـ.س.ـ.م.) أحد ضباط ، لكن المطاردة انتهت بحادث اصطدام عنيف أعلى مجسر نفق الشرطة مع عجلة المتهم ".واكد ان "الحادث أسفر عن إصابة بليغة للنقيب ح_س_م، اسفر على إثرها نقله فوراً إلى لتلقي العلاج، ورغم خطورة الحادث واصلت القوة واجبها وتمكنت من إلقاء القبض على 3 متهمين جميعهم طلاب وشباب وضبط مواد مخدرة يشتبه بأنها ماريجونا بحوزتهم".واشار الى ان المتهمين جميعهم طلاب ومو مواليد 2005 و2009 و2001، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة".