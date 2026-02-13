القبض على عربي مارس مهنة طب الاسنان في العراق من دون شهادة

وقال المصدر لـ ، ان "مفارز قسم ومركز شرطة ، بالاشتراك مع دوريات نجدة الزوراء، القت القبض على شخص عربي الجنسية مارس مهنة طب الأسنان دون امتلاكه ما يؤيد او يثبت حصوله على شهادة طب الاسنان وعدم امتلاكه إقامة قانونية داخل ".واضاف انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقا للقانون".