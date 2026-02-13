مقتل منتسب امني واصابة 3 بنزاع عشائري في البصرة

وقال المصدر لـ ، ان "نزاعاً عشائريا اندلع في قضاء القرنة بالبصرة استخدمت فيه مختلف أنواع الاسلحة".واضاف ان "قوة امنية تدخلت لفض النزاع الا انها تعرضت لاطلاق نار ما ادى الى مقتل ضابط واصابة 3 اخرين بجروح".