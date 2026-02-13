الداخلية تعلن تفاصيل ما حصل بالبصرة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "ببالغ الحزن وعظيم الفخر، ننعى استشهاد المفوض البطل (جبار موازي عبيد جوهر البوصالح) أحد منتسبي ، الذي ارتقى شهيدًا أثناء أداء الواجب الوطني في قضاء القرنة، إثر تعرض قوة أمنية لإطلاق نار مباشر خلال تنفيذ عملية مداهمة بحق متهمين بقضية قتل على خلفية نزاع عشائري سابق".واضافت ان "الشهيد جسد موقفًا بطوليًا وهو يؤدي واجبه في ملاحقة الخارجين عن القانون، مضحيًا بروحه دفاعًا عن أمن المواطنين وترسيخًا لهيبة الدولة"، مشيرة إلى أن "هذه الدماء الطاهرة ستبقى وسام شرف على صدر المؤسسة الأمنية، ودافعًا لمواصلة طريق الحزم في مواجهة كل من يحاول زعزعة الاستقرار".وبينت ان "هذا الاعتداء الإجرامي اسفر عن إصابة ثلاثة من منتسبي فوج طوارئ شمال ، حيث تم نقلهم فورًا إلى إحدى لتلقي العلاج اللازم، وهم الآن تحت الرعاية الطبية، وحالتهم الصحية مستقرة وسط متابعة مستمرة من القيادات المعنية للاطمئنان على وضعهم الصحي".واكدت انه "استكمالاً للإجراءات، باشرت القطعات الأمنية بحملة مداهمة وتفتيش واسعة في المنطقة التي وقع فيها الحادث، وأسفرت عن إلقاء القبض على ( 8 ) متهمين، من بينهم أربعة متهمين رئيسيين متورطين بشكل مباشر في الجريمة، فضلاً عن ضبط أربع بنادق وعجلة كانت تُستخدم في تنقلاتهم"، موضحة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليًا تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء المختص".واكدت ان "الحملة ما زالت مستمرة لتعقب أي عناصر أخرى يثبت تورطها، وأنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يعتدي على القوات الأمنية أو يهدد أمن المواطنين"، مشددة "على أن هيبة الدولة وسيادة القانون فوق كل اعتبار، وأن الرد سيكون حازمًا ورادعًا بحق كل من يحاول العبث بالأمن أو استخدام السلاح خارج إطار الدولة".