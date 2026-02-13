القيادة المركزية الأمريكية تعلن اكتمال مهمة نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق

وذكرت القيادة في بيان: "أكملنا مهمة نقل معتقلي تنظيم الدولة من شمال شرقي إلى ".واضافت: "نقلنا أكثر من 5700 عنصر من الإرهابي من سوريا إلى العراق خلال 23 يوماً".وتابع البيان: "نقدّر وإدراكه أن نقل المحتجزين من داعش الإرهابي أمر أساسي لأمن المنطقة".وكان قد أكد رئيس ، أن نقل سجناء داعش الإرهابي من سوريا الى العراق جاء بقرار عراقي، داعياً الدول المعنية الى التعاون بهذا الملف، وأخذ رعاياهم من السجناء الإرهابيين.