وأشار في بيان ورد لـ ، إلى أن عدد العراقيين بلغ 467 وعدد العرب 4253، فيما بلغ عدد الاجانب غير العرب 983 متهماً، اما اكثر الاعداد فكان من الجنسية السورية 3543.ولفت إلى أن أبرز الجنسيات الاجنبية فكانت من دول المانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا والنمسا واسبانيا وسويسرا والدنمارك وبولندا وروسيا واوكرانيا، إضافة إلى استراليا وكندا والولايات المتحدة وجنوب افريقيا ونيوزلندا وبولندا والمملكة المتحدة.ويذكر أن الأولى المختصة بقضايا الإرهاب قد باشرت اجراءات الإستجواب بحق متهمي كيان الإرهابي فور وصولهم لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، فيما تم إنتهاء مهمة نقل جميع المتهمين إلى .