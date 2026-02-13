بغداد.. الاطاحة بمبتز هدد فتاة بنشر صورها وضايقها في محل عملها

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
02:15 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556024-639065961649547568.jpeg
بغداد.. الاطاحة بمبتز هدد فتاة بنشر صورها وضايقها في محل عملها
أمن
اعلنت قيادة شرطة بغداد/ الكرخ، الجمعة، الاطاحة بمبتز هدد فتاة بنشر صورها ومضايقتها في محل عملها.
2026-02-13 | 11:13
2026-02-13T11:13:55+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/2jhz3xzyslfhg88sndkggg?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d556024%26topic%3d%d8%a3%d9%85%d9%86%26stopic%3d%d8%a3%d9%85%d9%86%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=b1f1b6d1-aa65-484e-8ef9-7d5fc402b3ba&InitAdsBeforePlayer=1
بغداد.. الاطاحة بمبتز هدد فتاة بنشر صورها وضايقها في محل عملها
529 شوهد
اعلنت قيادة شرطة بغداد/
الكرخ
، الجمعة، الاطاحة بمبتز هدد فتاة بنشر صورها ومضايقتها في محل عملها.
وذكر بيان للقيادة، انه "تمكّن قسم
الخضراء
، بالاشتراك مع مفارز قاطع نجدة الخضراء في قيادة شرطة
بغداد
الكرخ
، من إلقاء القبض على متهم بالابتزاز بالجرم المشهود، بعد قيامه بتهديد فتاة بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن مضايقتها في محل عملها".
وجاءت عملية القبض، وفق البيان، "فور ورود اتصال عبر رقم الاستجابة السريعة (911)، حيث تم توجيه المفرزة المختصة إلى مكان الحادث على الفور، وبمتابعة دقيقة وبدلالة المشتكية تم تحديد موقع المتهم وإلقاء القبض عليه أصولياً مع العجلة التي كانت بصحبته".
واشار البيان الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق أحكام القانون".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
بغداد.. الاطاحة بمبتز هدد فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية
11:53 | 2026-01-17
كمين ناجح.. نهاية غير متوقعة لمبتز هدد فتاة بصورها في بغداد
09:59 | 2025-12-19
بسبب صور على "السوشيال ميديا".. الحبس الشديد لمبتز ساوم فتاة في صلاح الدين
04:11 | 2026-02-09
استدراج مبتز والقبض عليه في بغداد
09:45 | 2026-01-03
شرطة
الكرخ
الخضراء
بغداد
السري
دلال
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المرور تصدر قرارا يخص السيارات
محليات
60.69%
11:52 | 2026-02-12
المرور تصدر قرارا يخص السيارات
11:52 | 2026-02-12
لم يصل لهذا الرقم منذ ايام.. الدولار ينهي الاسبوع بارتفاع قياسي
اقتصاد
15.18%
08:43 | 2026-02-12
لم يصل لهذا الرقم منذ ايام.. الدولار ينهي الاسبوع بارتفاع قياسي
08:43 | 2026-02-12
حالة طقس متقلبة.. امطار يصاحبها غبار وحرارة مرتفعة
محليات
12.31%
02:27 | 2026-02-12
حالة طقس متقلبة.. امطار يصاحبها غبار وحرارة مرتفعة
02:27 | 2026-02-12
الخارجية توضح بشان مبنى السفارة العراقية في سيؤول
سياسة
11.82%
01:48 | 2026-02-12
الخارجية توضح بشان مبنى السفارة العراقية في سيؤول
01:48 | 2026-02-12
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 11-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-11
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 11-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-11
اخترنا لك
القضاء: إستلام 5704 متهم من المنتمين لـ"داعش" المنقولين من سجون سوريا
09:41 | 2026-02-13
اعتقال سائق تكتك تهجم على القوات الامنية اثناء بث مباشر في بغداد
08:04 | 2026-02-13
القيادة المركزية الأمريكية تعلن اكتمال مهمة نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق
07:31 | 2026-02-13
مخاطبة برلمانية لرئاسة الجمهورية لمعرفة اسباب تاخر المصادقة على احكام الارهابيين
07:10 | 2026-02-13
الداخلية تعلن تفاصيل ما حصل بالبصرة
05:40 | 2026-02-13
مقتل منتسب امني واصابة 3 بنزاع عشائري في البصرة
05:00 | 2026-02-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.