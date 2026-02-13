بغداد.. الاطاحة بمبتز هدد فتاة بنشر صورها وضايقها في محل عملها

وذكر بيان للقيادة، انه "تمكّن قسم ، بالاشتراك مع مفارز قاطع نجدة الخضراء في قيادة شرطة ، من إلقاء القبض على متهم بالابتزاز بالجرم المشهود، بعد قيامه بتهديد فتاة بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن مضايقتها في محل عملها".وجاءت عملية القبض، وفق البيان، "فور ورود اتصال عبر رقم الاستجابة السريعة (911)، حيث تم توجيه المفرزة المختصة إلى مكان الحادث على الفور، وبمتابعة دقيقة وبدلالة المشتكية تم تحديد موقع المتهم وإلقاء القبض عليه أصولياً مع العجلة التي كانت بصحبته".واشار البيان الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق أحكام القانون".