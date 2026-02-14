الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المهمة انتهت عند 5700 بدلا من 7 الاف.. هل تغيرت خطة نقل سجناء داعش من سوريا الى العراق؟
أمن
2026-02-14 | 01:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
427 شوهد
السومرية
نيوز-امن
من غير المعروف ما اذا كانت خطط نقل سجناء
داعش
من
سوريا
الى
العراق
قد انتهت بشكل مبكر، حيث اعلنت
القيادة المركزية
الامريكية "سنتكوم" انتهاء مهمة نقل معتقلي داعش بنقل اكثر من 5700 معتقل، في الوقت الذي كان من المفترض نقل 7 الاف سجين.
وقالت
القيادة المركزية
الأميركية (سنتكوم) انها عقب رحلة ليلية من شمال شرق
سوريا
إلى
العراق
في 12 فبراير / شباط، بهدف ضمان بقاء معتقلي تنظيم
داعش
في مرافق احتجاز آمنة، انجزت مهمة نقلهم بالكامل، حيث بدأت مهمة النقل التي استمرت 23 يوماً في 21 يناير / كانون الثاني، وأسفرت عن قيام القوات الأميركية بنقل أكثر من 5,700 مقاتل من عناصر داعش البالغين من مرافق الاحتجاز في سوريا إلى عهدة السلطات العراقية.
وقال الأدميرال
براد كوبر
،
قائد القيادة المركزية
الأميركية: "أحسنتم العمل لجميع أفراد فريق القوة المشتركة الذين نفذوا هذه المهمة الاستثنائية بالغة الصعوبة براً وجواً بتركيز عالٍ واحترافية وتعاون وثيق مع شركائنا الإقليميين، ونحن نُقدّر
قيادة العراق
وإدراكه لأهمية نقل المعتقلين في تعزيز
الأمن الإقليمي
."
وقال اللواء كيفن لامبرت، قائد
قوة المهام المشتركة
– عملية العزم الصلب:"أنا فخور للغاية بالعمل الاستثنائي الذي قدمه التحالف. إن التنفيذ الناجح لهذه العملية المنظمة والآمنة لنقل المعتقلين سيساعد على منع عودة تنظيم داعش في سوريا."
وكان من المفترض نقل 7 الاف سجين، لكن المهمة يبدو انها تمت بنسبة 80%، ومن غير المعلوم ما اذا قد تغيرت الخطط في اللحظات الاخيرة، وسبب الابقاء على اكثر من 1300 معتقل اخر، بالاضافة الى حوالي الفي معتقل لم يجعلوا في حسبان النقل، حيث يوجد 9 الاف مقتل لداعش في سوريا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
القيادة المركزية الأمريكية تعلن اكتمال مهمة نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق
07:31 | 2026-02-13
الكشف عن عدّد سجناء داعش المنقولين من سوريا الى العراق
14:37 | 2026-02-06
سوريا تعلن عدد سجناء داعش الهاربين من السجون
00:45 | 2026-01-20
اشادة تركية بدور العراق في نقل السجناء الإرهابيين من سوريا
10:23 | 2026-02-09
سوريا
العراق
سجناء داعش
قائد القيادة المركزية
قوة المهام المشتركة
القيادة المركزية
الأمن الإقليمي
السومرية نيوز
قيادة العراق
سومرية نيوز
براد كوبر
المرور تصدر قرارا يخص السيارات
محليات
65.22%
11:52 | 2026-02-12
المرور تصدر قرارا يخص السيارات
11:52 | 2026-02-12
لم يصل لهذا الرقم منذ ايام.. الدولار ينهي الاسبوع بارتفاع قياسي
اقتصاد
12.97%
08:43 | 2026-02-12
لم يصل لهذا الرقم منذ ايام.. الدولار ينهي الاسبوع بارتفاع قياسي
08:43 | 2026-02-12
تحذيرات للعراقيين من يوم غد السبت
محليات
11.38%
03:20 | 2026-02-13
تحذيرات للعراقيين من يوم غد السبت
03:20 | 2026-02-13
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
محليات
10.42%
01:17 | 2026-02-14
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
01:17 | 2026-02-14
أحدث الحلقات
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
عشرين
بين الجمهورية والحكومة.. حسم مؤجل وتوافق غائب - عشرين م٤ - الحلقة ٥٧ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
ناس وناس
بغداد قضاء المحمودية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
المهمة معقودة بـ"شراكة بغداد والشرع" والتجنيد لايزال "ممكنا" في العراق.. هل تخلت واشنطن عن قتال داعش؟
05:17 | 2026-02-14
بالأرقام والدول.. العدل تكشف جنسيات الإرهابيين المنقولين من سوريا إلى العراق
04:24 | 2026-02-14
رويترز: الجيش الامريكي يستعد لعمليات تستمر لاسابيع ضد ايران
00:45 | 2026-02-14
بغداد.. الاطاحة بمبتز هدد فتاة بنشر صورها وضايقها في محل عملها
11:13 | 2026-02-13
القضاء: إستلام 5704 متهم من المنتمين لـ"داعش" المنقولين من سجون سوريا
09:41 | 2026-02-13
اعتقال سائق تكتك تهجم على القوات الامنية اثناء بث مباشر في بغداد
08:04 | 2026-02-13
