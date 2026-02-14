المهمة انتهت عند 5700 بدلا من 7 الاف.. هل تغيرت خطة نقل سجناء داعش من سوريا الى العراق؟

وقالت الأميركية (سنتكوم) انها عقب رحلة ليلية من شمال شرق إلى في 12 فبراير / شباط، بهدف ضمان بقاء معتقلي تنظيم في مرافق احتجاز آمنة، انجزت مهمة نقلهم بالكامل، حيث بدأت مهمة النقل التي استمرت 23 يوماً في 21 يناير / كانون الثاني، وأسفرت عن قيام القوات الأميركية بنقل أكثر من 5,700 مقاتل من عناصر داعش البالغين من مرافق الاحتجاز في سوريا إلى عهدة السلطات العراقية.وقال الأدميرال ، الأميركية: "أحسنتم العمل لجميع أفراد فريق القوة المشتركة الذين نفذوا هذه المهمة الاستثنائية بالغة الصعوبة براً وجواً بتركيز عالٍ واحترافية وتعاون وثيق مع شركائنا الإقليميين، ونحن نُقدّر وإدراكه لأهمية نقل المعتقلين في تعزيز ."وقال اللواء كيفن لامبرت، قائد – عملية العزم الصلب:"أنا فخور للغاية بالعمل الاستثنائي الذي قدمه التحالف. إن التنفيذ الناجح لهذه العملية المنظمة والآمنة لنقل المعتقلين سيساعد على منع عودة تنظيم داعش في سوريا."وكان من المفترض نقل 7 الاف سجين، لكن المهمة يبدو انها تمت بنسبة 80%، ومن غير المعلوم ما اذا قد تغيرت الخطط في اللحظات الاخيرة، وسبب الابقاء على اكثر من 1300 معتقل اخر، بالاضافة الى حوالي الفي معتقل لم يجعلوا في حسبان النقل، حيث يوجد 9 الاف مقتل لداعش في سوريا.