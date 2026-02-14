بالأرقام والدول.. العدل تكشف جنسيات الإرهابيين المنقولين من سوريا إلى العراق

وقال المتحدث باسم وزارة العدل محمد لعيبي، أنه "بلغ عدد السجناء الكلي 5703 من 61 دولة بينهم 4253 عربياً و983 أجنبياً"، لافتا الى أن "عدد العراقيين بلغ 467، أما السوريين 3543"، بحسب .وتابع أنه "في سجن المركزي تم تأهيل القاعات وتصنيف الارهابيين من خلال قاعدة البيانات التي تم تزويد بها من قبل المتمثل بـ (کندا، امريكا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الهند، استراليا ، جيورجيا، الدنمارك)".ولفت الى ان "أكثر الاعداد جاءت من البلدان التالية: 187، 165، 181، تونس 234، 130، مصر 116".وأكمل أن "مجلس الامن الوطني العراقي وبطلب من التحالف الدولي قرر استلام الارهابيين من خلال جهاز مكافحة الارهاب في قاعة الشهيد الجوية وعن طريق منفذ بواسطة "، مبيناً أن "هناك لجنة برئاسة وكيل استخبارات الداخلية وجهاز المخابرات والامن الوطني لمتابعة الامر، فضلاً عن وجود لجان قضائية لإصدار الأحكام".وبين، أن "وزارة العدل جهة ايداع، ومن الممكن ابرام مذكرات تعاون بعد الحكم من خلال القيادات، وايضاً من اجل المعاملة بالمثل وتحقيق المصلحة الوطنية العليا".