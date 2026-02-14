الصفحة الرئيسية
بالأرقام والدول.. العدل تكشف جنسيات الإرهابيين المنقولين من سوريا إلى العراق
أمن
2026-02-14 | 04:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,029 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
كشفت وزارة العدل، اليوم السبت، عن جنسيات الإرهابيين المنقولين من
سوريا
الى
العراق
.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل محمد لعيبي، أنه "بلغ عدد السجناء الكلي 5703 من 61 دولة بينهم 4253 عربياً و983 أجنبياً"، لافتا الى أن "عدد العراقيين بلغ 467، أما السوريين 3543"، بحسب
الوكالة الرسمية
.
وتابع أنه "في سجن
الكرخ
المركزي تم تأهيل القاعات وتصنيف الارهابيين من خلال قاعدة البيانات التي تم تزويد
العراق
بها من قبل
التحالف الدولي
المتمثل بـ (کندا، امريكا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الهند، استراليا
بلجيكا
، جيورجيا، الدنمارك)".
ولفت الى ان "أكثر الاعداد جاءت من البلدان التالية:
المغرب
187،
تركمانستان
165،
تركيا
181، تونس 234،
روسيا
130، مصر 116".
وأكمل أن "مجلس الامن الوطني العراقي وبطلب من التحالف الدولي قرر استلام الارهابيين
الدواعش
من خلال جهاز مكافحة الارهاب في قاعة الشهيد
محمد علاء
الجوية وعن طريق منفذ
ربيعة
بواسطة
العمليات المشتركة
"، مبيناً أن "هناك لجنة برئاسة وكيل استخبارات الداخلية وجهاز المخابرات والامن الوطني لمتابعة الامر، فضلاً عن وجود لجان قضائية لإصدار الأحكام".
وبين، أن "وزارة العدل جهة ايداع، ومن الممكن ابرام مذكرات تعاون بعد الحكم من خلال القيادات، وايضاً من اجل المعاملة بالمثل وتحقيق المصلحة الوطنية العليا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
