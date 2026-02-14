مصدر أمني يكشف حقيقة وقوع تفجير انتحاري في الأنبار

نفى مصدر أمني، مساء السبت، وقوع تفجير انتحاري في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "لا يوجد اي تفجير انتحاري في الانبار وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي قديم وتم الاعلان عنه بشكل رسمي قبل أربعة أيام تقريبا".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا يفيد بوجود تفجير انتحاري في قضاء القائم بمحافظة .