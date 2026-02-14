اندلاع نزاع عشائري في البصرة

أفاد مصدر أمني، باندلاع نزاع عشائري شمالي .​

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "نزاعا بين عشيرتين اندلع في منطقة مجنون شمالي ".

وأضاف المصدر أن "القوات الامنية تتواجد في مكان الحادث لغرض الاحتواء"، مشيرا الى "عدم وجود اي اصابات بالوقت الحالي".