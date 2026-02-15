سيطرات "مفاجئة" ببغداد "تصطاد" تجار مخدرات وحائزي "درون وماستر كارد" واسلحة

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "خلال ٢٤ ساعة الماضية، تمكنت مفارز ومن خلال نصب السيطرات الوقتية "المفاجئة" من القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة".وبين انه "بين المتهمين اثنين بتجارة وترويج "المواد المخدرة" واربعة اخرين ضبط بحوزتهم (١٩ بطاقة ماستر ، ٦ جوازت سفر ، طائرة درون) بدون تخويل، وضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة، بالإضافة إلى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية".واكد انه "يأتي ذلك لتعزيز الامن الاستقرار وانفاذ القانون والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق في عموم مناطق العاصمة".