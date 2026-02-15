ابلغوا السكان باخلاء منازلهم لازالتها.. اتراك "يربكون" اهالي حي العامل

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة امنية تمكنت من اعتقال 3 أشخاص يحملون الجنسية التركية بمنطقة حيث دخلوا لحي العامل وقاموا بطرق أبواب المواطنين وتبليغهم باخلاء المنازل لكونهم مستثمرين ويرومون ازالة بيوتهم السكنية".واضاف انه "تم تقديم شكوى عليهم واعتقالهم وايداعهم التوقيف اجراء اصولي".