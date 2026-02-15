اعتقال "بزونة" ووالدته و4 متهمين بالمخدرات في بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة امنية ومن خلال نصب كمين محكم تمكنت من اعتقال الملقب "بزونه" وامه وامرأة اخرى و٣ رجال".واضاف انه "تم القبض عليهم بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم كمية من (كرستال) ضمن منطقة الكريعات، وتم ايداعهم التوقيف اجراء اصولي".