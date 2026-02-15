العدل تكشف للسومرية تفاصيل ملف "دواعش الخارج": أُودِعوا سجن الكرخ لهذه الأسباب

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن إسقاط 55 طائرة مسيرة أوكرانية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556137-639067465155113709.jpg
العدل تكشف للسومرية تفاصيل ملف "دواعش الخارج": أُودِعوا سجن الكرخ لهذه الأسباب
أمن
2026-02-15 | 04:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
269 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
كشف
مدير عام دائرة
العلاقات الدولية بوزارة العدل، أحمد لعيبي، عن كواليس استلام الإرهابيين المنتمين لتنظيم "داعش" القادمين من الخارج.
وأوضح لعيبي، في حديث لـ
السومرية نيوز
، أن مجلس
الأمن الوطني
العراقي -وبناءً على طلب من التحالف الدولي- قرر استلام هؤلاء الإرهابيين عبر
جهاز مكافحة الإرهاب
والعمليات المشتركة، من خلال منفذ
ربيعة
وقاعدة الشهيد محمد
علاء
الجوية. وأشار إلى إيداعهم جميعاً في "سجن
الكرخ
المركزي"، لما يتمتع به من بنى تحتية رصينة وتحصينات أمنية عالية.
أكد لعيبي أن العدد الكلي للإرهابيين المستلمين بلغ 5704 سجيناً ينتمون لـ 61 جنسية مختلفة، مفصلاً إياهم كالآتي:
العراقيون: أكثر من 450 إرهابياً.
السوريون: أكثر من 4500 (مطلوبون للقضاء العراقي لجرائم ارتكبوها داخل البلاد).
إجمالي العرب: أكثر من 4000 إرهابي.
الأجانب: 937 إرهابياً.
وأشار إلى أن الأعداد الأكبر جاءت من دول: (المغرب، تركمانستان،
تركيا
، تونس،
روسيا
، ومصر) بواقع أكثر من 100 إرهابي لكل دولة. أما الدول الغربية والآسيوية مثل: (كندا،
أمريكا
، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الهند،
أستراليا
،
بلجيكا
،
جورجيا
، والدنمارك) فكانت أعدادهم أقل، حيث تراوحت ما بين 10 إلى 20 عنصراً لكل دولة.
وبين مدير عام العلاقات الدولية أن وزارة العدل تُعدُّ "جهة إيداع"، بينما تتولى لجنة تحقيقية برئاسة وكيل
وزير الداخلية
وعضوية جهازي المخابرات والأمن الوطني متابعة الملف، فضلاً عن وجود لجان قضائية مختصة لإصدار الأحكام. وشدد لعيبي على أن "المحكومين بالإعدام سينفذ بحقهم الحكم داخل الأراضي العراقية حصراً".
واختتم لعيبي حديثه بالإشارة إلى إمكانية إبرام مذكرات تعاون بعد صدور الأحكام القضائية، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويحقق مبدأ "المعاملة بالمثل" مع الدول المعنية.
وأكد أن السوريين المستلَمين لم يكونوا تحت سلطة
الحكومة المركزية
السورية بل ضمن تنظيمات إرهابية، مكرراً أنهم مطلوبون للقضاء العراقي لجرائم ارتكبوها داخل البلاد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
العدل تفتتح مشروع المواجهة الإلكترونية بالصوت والصورة في سجن الكرخ المركزي
05:34 | 2025-11-19
القيادة المركزية الأمريكية تكشف تفاصيل إسقاط "مسيرة إيرانية"
13:01 | 2026-02-03
الزراعة تكشف الفرق بين البيض "الأبيض" عن "الأحمر" وسبب اختلاف اسعارهما
01:57 | 2026-01-18
سوريا تكشف تفاصيل جديدة تخص "هجوم تدمر"
12:25 | 2025-12-14
العدل تكشف للسومرية تفاصيل ملف "دواعش الخارج"
أُودِعوا سجن الكرخ لهذه الأسباب
جهاز مكافحة الإرهاب
العمليات المشتركة
الحكومة المركزية
مدير عام دائرة
التحالف الدولي
السومرية نيوز
وزير الداخلية
الأمن الوطني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ما أسباب منع إدخال الأغذية الى السعودية.. الحج والعمرة توضح!
محليات
31.09%
10:37 | 2026-02-14
ما أسباب منع إدخال الأغذية الى السعودية.. الحج والعمرة توضح!
10:37 | 2026-02-14
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
محليات
26.76%
01:17 | 2026-02-14
بعد السيارات.. قرار جديد من المرور يخص الدراجات
01:17 | 2026-02-14
علامات جسدية تحذر من النوبة القلبية
منوعات
21.82%
09:41 | 2026-02-14
علامات جسدية تحذر من النوبة القلبية
09:41 | 2026-02-14
السوداني يصدر توجيها يخص بضائع التجار والمستوردين في الموانئ
سياسة
20.33%
12:44 | 2026-02-14
السوداني يصدر توجيها يخص بضائع التجار والمستوردين في الموانئ
12:44 | 2026-02-14
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-15
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-15
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-14
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-15
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢١ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-15
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-14
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
Live Talk
صناعة التأثير والاستراتيجية التسويقية - Live Talk - الحلقة ٢٢٤ | 2026
10:30 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
اخترنا لك
اعتقال "بزونة" ووالدته و4 متهمين بالمخدرات في بغداد
02:31 | 2026-02-15
ابلغوا السكان باخلاء منازلهم لازالتها.. اتراك "يربكون" اهالي حي العامل
01:25 | 2026-02-15
سيطرات "مفاجئة" ببغداد "تصطاد" تجار مخدرات وحائزي "درون وماستر كارد" واسلحة
01:08 | 2026-02-15
اندلاع نزاع عشائري في البصرة
17:05 | 2026-02-14
مصدر أمني يكشف حقيقة وقوع تفجير انتحاري في الأنبار
15:00 | 2026-02-14
المهمة معقودة بـ"شراكة بغداد والشرع" والتجنيد لايزال "ممكنا" في العراق.. هل تخلت واشنطن عن قتال داعش؟
05:17 | 2026-02-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.