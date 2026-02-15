العدل تكشف للسومرية تفاصيل ملف "دواعش الخارج": أُودِعوا سجن الكرخ لهذه الأسباب

وأوضح لعيبي، في حديث لـ ، أن مجلس العراقي -وبناءً على طلب من التحالف الدولي- قرر استلام هؤلاء الإرهابيين عبر والعمليات المشتركة، من خلال منفذ وقاعدة الشهيد محمد الجوية. وأشار إلى إيداعهم جميعاً في "سجن المركزي"، لما يتمتع به من بنى تحتية رصينة وتحصينات أمنية عالية.أكد لعيبي أن العدد الكلي للإرهابيين المستلمين بلغ 5704 سجيناً ينتمون لـ 61 جنسية مختلفة، مفصلاً إياهم كالآتي:وأشار إلى أن الأعداد الأكبر جاءت من دول: (المغرب، تركمانستان، ، تونس، ، ومصر) بواقع أكثر من 100 إرهابي لكل دولة. أما الدول الغربية والآسيوية مثل: (كندا، ، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الهند، ، ، ، والدنمارك) فكانت أعدادهم أقل، حيث تراوحت ما بين 10 إلى 20 عنصراً لكل دولة.وبين مدير عام العلاقات الدولية أن وزارة العدل تُعدُّ "جهة إيداع"، بينما تتولى لجنة تحقيقية برئاسة وكيل وعضوية جهازي المخابرات والأمن الوطني متابعة الملف، فضلاً عن وجود لجان قضائية مختصة لإصدار الأحكام. وشدد لعيبي على أن "المحكومين بالإعدام سينفذ بحقهم الحكم داخل الأراضي العراقية حصراً".واختتم لعيبي حديثه بالإشارة إلى إمكانية إبرام مذكرات تعاون بعد صدور الأحكام القضائية، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويحقق مبدأ "المعاملة بالمثل" مع الدول المعنية.وأكد أن السوريين المستلَمين لم يكونوا تحت سلطة السورية بل ضمن تنظيمات إرهابية، مكرراً أنهم مطلوبون للقضاء العراقي لجرائم ارتكبوها داخل البلاد.