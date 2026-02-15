حادثان منفصلان.. وفاة شاب منتحراً واعتقال مبتزين في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "شاباً من مواليد ٢٠٠٧ انتحر بعد شنق نفسه بواسطة حبل معلق في سقف منزله ضمن قطاع ٧٣ في "، لافتا الى ان "دوافع الانتحار لم تعرف".في حادث منفصل، اشار المصدر الى ان "قوة امنية القت القبض على اشخاص اثنين يقومون برمي نفسهم على العجلات وبعدها يبتزّون السائق مقابل اخذ مبالغ مالية بالقرب من فلكة في ".