وذكر بيان للوزارة، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن وجود (تجمع لأشخاص بأعداد كبيرة من دول مختلفة بحجة الصيد في باديتي والسماوة داخل الأراضي العراقية)، ونؤكد أن هذه الأنباء عارية عن تماماً".واضاف البيان، انه "في الوقت الذي تنفي فيه الوزارة هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً، فإنها تؤكد أن موسم الصيد في قد انتهى، ولا وجود لمثل هذه الأعداد في المناطق المذكورة".ودعا البيان، الجميع إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات، واستقائها من مصادرها الرسمية حصراً".