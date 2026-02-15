القيادة المركزية الاميركية تعلن تنفيذ 10 غارات على اهداف داعش

وبحسب بيان نشرته "سنتكوم" على حسابها بمنصة "إكس"، استهدفت القوات الأمريكية مواقع لبنى تحتية ومخازن أسلحة تابعة لتنظيم بذخائر دقيقة أُلقيت بواسطة طائرات ثابتة الجناحين وطائرات مروحية وطائرات مسيّرة.وكانت قوات "سنتكوم" قد نفّذت سابقًا خمس غارات على موقع اتصالات تابع لتنظيم داعش، ومركز لوجستي حيوي، ومخازن أسلحة، خلال الفترة من 27 كانون الثاني إلى 2 شباط.وجاءت عملية "ضربة الصقر" ردًا على هجوم شنّه تنظيم داعش في 13 كانون الأول على القوات الأمريكية والسورية في تدمر، وأسفر كمين داعش عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم أمريكي.وأضاف البيان "تم تحييد أو أسر أكثر من 50 إرهابيًا من تنظيم داعش، وتم استهداف أكثر من 100 موقع من مواقع البنية التحتية للتنظيم بمئات الذخائر الدقيقة خلال شهرين من عمليات الاستهداف".