انتحار امرأة والعثور على جثة رجل في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بانتحار امرأة والعثور على جثة رجل في حادثين منفصلين ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ ، "انتحار امرأة باسلوب شنق نفسها في غرفتها ضمن قضاء النهروان وحسب ادعاء ذويها انها تعاني من اضطرابات نفسية".

وأضاف المصدر "في حادث آخر تم العثور على جثة لرجل مجهول الهوية في البزول ضمن "، مشيرا الى "فتح تحقيق بالحادث".