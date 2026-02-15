انتحار ضابط داخل منزله غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، "انتحار ضابط برتبة رائد باسلوب اطلاق النار على نفسه داخل منزله ضمن منطقة الغرالية".

وأضاف المصدر أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".