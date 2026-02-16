من المطار الى الكاظمية.. القوات الامنية تلاحق ايرانيا "مشبوها" تمكن من الهرب مرتين

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "معلومات وردت من مركز شرطة بوجود احد المسافرين يحمل جواز سفر ايراني مزور يروم السفر على متن وتمكن من الفرار من صالة المطار".واضاف انه "تم تشكيل فريق عمل، ومن خلال متابعة المراقبة تبين دخوله الى ودخوله الى احد الفنادق ".واشار الى انه "تم رصده يلتقي بشخص ايراني داخل الفندق وخرج بعد قيامه بتغيير ملابسه وحلق ذقنه، وتم القبض على موظف ادارة الفندق باكستاني الجنسية لقيامه بتسهيل دخوله الى الفندق علما ان الاجهزة الامنية مستمرة بالبحث عنه كونه تمكن من الفرار مرة اخرى".