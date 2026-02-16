بينها "تحركات معادية".. الحشد يطلق عملية في صحراء نينوى لـ3 اهداف

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " في اطلقت عملية أمنية واسعة في من خمسة محاور، بمشاركة قطعات الجيش العراقي وبإسناد عدد من تشكيلات الهيئة، بهدف ملاحقة فلول عناصر تنظيم الإرهابي وتعزيز الأمن ضمن قاطع المسؤولية".واضافت ان "العملية تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب، وتعقب الخلايا النائمة، ومنع أي تحركات معادية في المناطق الصحراوية، عبر تنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط شاملة تستند إلى جهد استخباري واستطلاع ميداني مسبق لضمان الدقة وسرعة الإنجاز".واشارت الى انه "شاركت في العملية ألوية وأقسام قيادة عمليات ، وعمليات غرب نينوى، ومكتب المعلومات في المحافظة، مع إسناد مباشر من مديريات الهيئة، بينها الهندسة العسكرية، والطبابة".وبينت ان "هذه العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات استباقية تنفذها قوات الحشد الشعبي بالتنسيق مع القوات الأمنية، لترسيخ الأمن والاستقرار ومنع إعادة تشكل العناصر الإرهابية في المناطق المفتوحة".