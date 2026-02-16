تصل لصعوبة "اثبات النسب".. تحذير من ظاهرة "الطلاق الوهمي" للحصول على رواتب الرعاية

ويقول الخبير القانوني سعد البخاتي إن "إخفاء الزواج للاستمرار في تقاضي الإعانة قد يُكيَّف بوصفه احتيالاً على المال العامّ، ما يُعرِّض الأطراف للمساءلة واسترداد المبالغ المصروفة".واضاف انه "فضلاً عن ذلك فان هناك مخاطر ضياع حقوق النفقة والإرث وإثبات النسب عند غياب العقد الرسميِّ"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وفي وقت سابق اعلنت اكتشاف نحو 20 الف حالة غير مستحقة لرواتب الاعنة.