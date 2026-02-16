العدل: نساء سجن الحلة يحققن نسبة نجاح 100% بامتحانات محو الامية

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مركز “العلم نور النسوي” لمحو الأمية وتعليم مهارات الحياة في سجن للنساء، اعلنت عن نتائج امتحانات النصف الاول للعام الدراسي (2025–2026) للمرحلتين الأساسي والتكميلي، مسجّلًا نسبة نجاح بلغت (100%)، وبمشاركة ٥٠ نزيلة في إنجاز يعكس فاعلية البرامج التعليمية المعتمدة داخل المؤسسة الإصلاحية.واضافت ان عملية توزيع النتائج جرت بإشراف مباشر من إدارة السجن، في إطار دعمها المتواصل للبرامج التعليمية والتأهيلية، وحرصها على ترسيخ بيئة تعليمية منضبطة تسهم في تطوير قدرات النزيلات وتعزيز فرص اندماجهن الإيجابي في المجتمع بعد انقضاء محكوميتهن.واشارت الى ان "لجنة مختصة من لتربية تولت تصحيح الدفاتر الامتحانية، بما يضمن أعلى معايير الدقة والشفافية في احتساب النتائج، فيما أُجريت الاختبارات بإشراف ومتابعة تنظيمية دقيقة".ويُعد مركز “العلم نور النسوي” من المبادرات التعليمية الرائدة داخل سجن الحلة للنساء، إذ واصل خلال السنوات الماضية تنفيذ برامج محو الأمية وتنمية مهارات الحياة، ما يعكس التزام الإدارة بتعزيز المسار التعليمي بوصفه ركيزة أساسية في برامج الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج المجتمعي.